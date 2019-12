Y aura-t-il bientôt des sources d'eau potable accessibles au public à Mont-de-l'Enclus?

Sur le territoire de Mont-de-l'Enclus, le Parc naturel vient de découvrir cinq filets d'eau perdus au milieu des bois. "Le but, si elles sont potables, est de rendre ces sources accessibles au public" , annonce Baptiste Hottekiet, le directeur.

Pour être fixé, des prélèvements sont opérés et les analyses effectuées dans le laboratoire d'Hainaut Vigilance Sanitaire. Selon Pol Bouviez, "Le but est de détecter d'éventuels contaminants comme les nitrates, les nitrites et l’ammoniaque éventuellement présents en raison d’une percolation de lisier ou d’engrais naturels issus des prairies et des activités agricoles".

Au total une centaine d'éléments sont analysés et comparés aux normes maximales admissibles et dans une majorité de cas l'eau n'est pas déclarée potable.

"Nous avons fait une enquête en 2013 ou 2014, poursuit Pol Bouviez, au cours de laquelle nous avons analysé une soixantaine d’eaux de source et on constate que sur cet échantillon 80% des eaux sont non-conformes en raison de l’activité agricole".

Pas encore de résultats précis pour le Mont-de-l'Enclus mais une certitude pour Baptise Hottekiet, avant d’y consommer l’eau de source, il faudra patienter "ça prendra du temps parce que l’objectif n’est pas seulement que les gens aillent prendre de l’eau, il faut que l’eau soit accessible".

Mais si l'eau est déclarée potable des aménagements seront créés pour permettre aux Enclusiens de remplir leurs bouteilles.