Y a-t-il eu une bavure policière lundi soir à la gare d'Ottignies?

Suite à l'appel urgent d'un accompagnateur de train, la police locale a contrôlé une soixantaine de personnes sans titre de transport. Des migrants, selon un passager du train et d'autres témoins.

Ce témoin a filmé la scène avec son smartphone. Un échange verbal virulent s'en est suivi.

Le témoin a été emmené au commissariat, manu militari. Il a été relâché depuis, mais il va porter plainte au Comité P, la police des polices.

En attendant, l'intervention a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Smartphone à la main, Benoît Peeters, passager, a voulu dénoncer ce qu'il appelle une "rafle de migrants".

Vous arrêtez de filmer sinon vous descendez aussi du train

Extraits: "Pour qui vous vous prenez ?", "Moi, je suis belge et je fais mon boulot !", "Vous arrêtez de filmer sinon vous descendez aussi du train !", "Je vous arrête pour trouble à l'ordre public !"…

L'intervention du passager semble avoir énervé l'accompagnateur de train et les policiers. Mais Benoît Peeters l'assure, il n'a pas voulu jeter de l'huile sur le feu. "Les policiers m'ont dit que je n'avais pas le droit de filmer. Je leur ai notifié que j'avais le droit de filmer une opération policière. Suite à cela, ils sont montés dans le train, m'ont confisqué mon téléphone, m'ont plaqué contre le mur assez violemment, m'ont menacé de me jeter sur leur chien si je ne me taisais pas…"

Une partie des passagers sans titre de transport a fui ; l'autre a été contrôlée. "On mettait tous les migrants les mains contre le mur. C'est la méthode Gestapo ! Un truc qu'on ne connaît pas ici…", précise Benoît Peeters.

Pour le chef de corps, Maurice Levêque, Benoît Peeters incitait à l'émeute, dans un contexte tendu. "Il n'y a absolument eu aucun dérapage ! Ce n'est pas du tout une rafle, ni une intervention programmée. Il y a eu un appel des gens de la SNCB qui ont tout à coup été confrontés à la présence massive de gens sans titre de transport. Et ils ont demandé l'assistance de la police (…) Une dizaine de personnes ont été interceptées et mises à disposition de la police des chemins de fer, qui a poursuivi le contrôle."

Le témoin a décidé de déposer plainte au comité P, ce qui devrait conduire à une enquête.

De son côté, la bourgmestre d'Ottignies estime que la police est intervenue "pour éviter de faire dégénérer une situation déjà tendue". Elle précise encore qu'au final "seules cinq personnes sur une soixantaine ont été interpellées". Une enquête interne a été ouverte à la police locale.

Quant à la SNCB, elle a suspendu son accompagnateur de train. Elle se désolidarise des propos tenus et ouvre également une enquête en interne.