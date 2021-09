Woluwe-Saint-Pierre : les élèves qui se rendent à vélo à l’école récompensés avec de la monnaie virtuelle locale

Pratiquement, les élèves reçoivent une puce qu’ils accrochent à leur vélo. Leur arrivée et leur départ sont enregistrés par une borne installée à l’entrée des écoles. Et chaque départ et chaque arrivée donnent droit à un "Buck" qui équivaut à vingt centimes d’euro. "Ces "Bucks" peuvent être utilisés dans les commerces de la commune pour acheter par exemple une place au cinéma de Stockel, une entrée à la piscine ou encore une glace" précise Alexandre Pirson, l’échevin de la mobilité. Aujourd’hui, la commune compte une dizaine de partenaires et espère en attirer davantage à l’avenir. A côté du cinéma et de la piscine, on compte déjà aujourd’hui une boulangerie, une boucherie, une librairie et un club de sport.

Alors la sensibilisation ne suffit-elle plus à inciter les jeunes ? Est-il nécessaire de les récompenser ? " On est dans une société dans laquelle on sanctionne beaucoup. Vous ne sortez pas votre poubelle, vous recevez une amende, vous roulez trop vite, vous recevez une amende. Mais très peu souvent on reçoit une récompense. Or la récompense dynamise contrairement à la sanction qui paralyse. Et donc en réfléchissant à cela, on s’est posé la question de savoir comment encourager des comportements positifs en mobilité douce avec un incitant. Comme la "gamification", les récompenses sont de plus en plus en vogue chez jeunes, notamment via les jeux sur smartphone, on a opté pour cette monnaie virtuelle locale ".

Aujourd’hui, le projet ne concerne que les élèves de sixième primaire des huit écoles communales. A terme le projet pourrait être élargi à d’autres années mais aussi aux écoles de l’enseignement libre. Et après le vélo, la commune prévoit d’étendre ce système de récompense à ceux qui viennent à pied ou en trottinette et à ceux qui utilisent les transports en commun.