Woluwe-Saint-Pierre: le cinéma de quartier Le Stockel revend ses fauteuils

L'information a été repérée par le site Vivre Ici: le cinéma de quartier, Le Stockel, à Woluwe-Saint-Pierre, en pleine rénovation, revend ses sièges.

"Les fauteuils se vendront par lot, à savoir : 3 fauteuils complets et 4 accoudoirs + 1 fauteuil de réserve sans ses accoudoirs pour avoir un dossier et une assise de réserve; le tout pour 100 €. Vous pouvez venir réserver et payer vos futurs fauteuils dès le 26 avril durant les heures d’ouverture du cinéma, vous recevrez un bon d’enlèvement que vous présenterez soit le lundi 27 ou le mardi 28 mai 2019 entre 09 et 22h. Ces fauteuils sont lourds, nous vous recommandons de venir à 2 !", précise l'équipe du cinéma sur Facebook.