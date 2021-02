Woluwe-Saint-Lambert : une œuvre d'art fait réagir les passants

Celui qui a réalisé cette œuvre, c’est Xavier Mery, un jeune artiste belge "liégeo-bruxellois", qui a déjà reçu plusieurs prix pour ses créations et qui a ici été sollicité par le centre culturel Wolubilis pour créer une œuvre à exposer en extérieur, en ces temps de confinement. "Ici, je me suis inspiré d’un voyage en Asie il y a quelques années. L’idée était de reproduire une tour des anciens temples à étages qu’on retrouve notamment au Cambodge, comme les célèbres temples d’Angkor".

"Non, c’est moderne. Moi, j’aime bien", explique un jeune homme trempé jusqu’aux os. "Avec les pneus et les lampadaires, c’est marrant. Ça ressemble à une tour, de récupération, je ne sais pas ?"

La plupart des passants sourient lorsqu’ils posent les yeux sur l’œuvre. "C’est comique. C’est nouveau, c’est ça ?", questionne l’un d’eux. "Aucune idée de ce que c’est", lance une autre. Mais certains sont moins enthousiastes. "Moi, ça ne me fait pas sourire, non", nous glisse une dame sous son parapluie. "Ce n’est pas mon goût, personnellement. Sûrement que c’est de l’art, mais on peut faire de l’art avec tout. Ça, on aurait pu le déposer dans une déchetterie mais ici, non, pas pour moi".

L’artiste qui veut surtout questionner avec sa tour. "C’est pour cela que j’emploie des matériaux recyclés. Les pneus ont beaucoup vécu sur une ancienne carrière. Les matières industrielles, c’est un peu les objets mythiques de notre époque. Et le fait de les utiliser de manière recyclée pose en plus des questions d’écologie et, j’espère, amène un certain questionnement aux spectateurs, oui".

Une bouée indispensable pour les artistes

Au niveau de Wolubilis, le centre culturel de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui a commandé la réalisation et l’installation de l’œuvre à l’artiste, on explique qu’il n’y avait pas de règle imposée à la création. "Nous voulions simplement une œuvre qui puisse être montrée en extérieur, vu les restrictions culturelles actuelles pour les lieux intérieurs", explique Edith Grandjean, la directrice de Wolubilis. "Une de nos missions, c’est de soutenir l’art contemporain. Il n’y a jamais d’œuvres qui font l’unanimité et une des dimensions de l’art contemporain c’est aussi de questionner et d’interpeller. Ici, en plus il y a la dimension qu’il s’agit d’une pièce impressionnante, faite de matériaux recyclés. Donc, cela ne pouvait que susciter le débat. Mais cela ne nous dérange pas, c’est même un peu quelque chose qu’on recherche".

La directrice qui explique aussi que son institution se bat en ce moment pour soutenir les artistes, très touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Non seulement, donc, des artistes contemporains, puisque d’autres œuvres seront exposées en plein air autour de Wolubilis et sur ses toits dans les semaines qui viennent. Tout cela à l’occasion de la biennale d’art contemporain qui va débuter.

Et, ensuite, en se battant pour obtenir des subsides exceptionnels auprès notamment de la commune et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ce qui a permis de soutenir beaucoup d’artistes et animateurs et de proposer des spectacles dans les rues cet été, puisque les élèves des écoles notamment ne pouvaient plus venir en salle".