Woluwé-Saint-Lambert rouvre ses terrains de jeux avant l'heure

Les terrains de sport extérieurs de Woluwé-Saint-Lambert sont à nouveau accessibles depuis le week-end dernier.

Il est pourtant prévu qu’en Belgique, les plaines de jeux et autres espaces extérieurs ne rouvrent que ce mercredi 27 mai. Mais les autorités communales ont tenu à anticiper car, d’après elles, les tensions et le vandalisme sont en hausse dans certains quartiers, notamment au pied des immeubles de logements sociaux du Mont-Saint-Lambert.

Pour le bourgmestre Olivier Maingain, il y avait urgence à redonner des terrains de jeu à une jeunesse qui tourne en rond : "Il y a deux faits qui s’additionnent dans le quartier. Il y a de vrais faits de délinquance, des activités suspectes sur lesquelles la police enquête. Et puis il y a aussi des faits liés sans doute à l’exaspération de jeunes qui se demandent où se dépenser. Dire à des adolescents qu’ils sont privés de toute possibilité de détente, ce n’est plus possible et ça crée en effet des tensions".

La commune a également décidé de renforcer les équipes d’éducateurs de rue en soirée.