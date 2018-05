Woluwe-Saint-Lambert: le pont Grosjean sous l'E40 est fermé à la circulation

Le pont Grosjean, situé à la limite d'Evere et de Woluwe-Saint-Lambert et qui permet le passage sous l'autoroute E40, a été fermé à la circulation à la suite d'un accident impliquant un camion, lundi, annoncent mardi Bruxelles-Mobilité et la commune de Woluwé-Saint-Lambert.

Le pont Grosjean avait déjà été heurté par un camion en juin de l'an dernier et une structure provisoire avait été mise en place pour maintenir la circulation, les travaux définitifs ne pouvant en effet pas y être envisagés avant la fin des travaux de réaménagement du quartier Reyers.

Lundi, un camion a également heurté cette structure provisoire. Le passage sous le pont a dès lors été fermé dans les deux sens pour des raisons de sécurité. Des réparations doivent être effectuées.

La réouverture est planifiée le 16 mai, "sous réserve des analyses faites par les services régionaux" de Bruxelles-Mobilité, précise la commune dans un communiqué. Des déviations ont été mises en place.