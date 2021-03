Woluwe-Saint-Lambert : la commune fait annuler des permis pour des antennes GSM

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a déposé plusieurs recours contre les derniers permis d’environnement délivrés par Bruxelles Environnement. Ils autorisaient l’exploitation d’antennes émettrices en différents sites de la commune. Cela concerne un total de 42 antennes émettrices pour les sociétés Proximus et Orange sur l’avenue Ariane et la rue Floralies.

"La commune est au courant de la délivrance de ces permis après coup", explique Delphine De Valkeneer, l’échevine en charge des permis d’environnement. "Notre rôle dans ce cadre est de vérifier si la loi en matière d’ondes et de champs électriques est bien respectée. Et ici, dans trois décisions délivrées, nous avons constaté qu’il y avait des irrégularités, des contradictions dans la procédure. Nous avons donc introduit un recours devant le collège d’environnement".

Des erreurs dans l’instruction du dossier

Avant de délivrer un permis d’environnement autorisant l’exploitation d’antennes GSM, Bruxelles Environnement, l’organe de régulation compétent dans ces matières, est tenu de réaliser une évaluation des risques pour chaque projet. L’institution doit également évaluer et faire une simulation pour vérifier si la norme fixée en matière de champ électrique est respectée à tous les endroits accessibles au public dans la zone définie autour des antennes. Elle doit également vérifier la conformité des modèles de simulation sur le terrain, c'est à-dire qu'ils correspondent bien à la réalité.

"Ces modélisations présentaient à tort des toitures en pente comme des façades", précise Delphine De Valkeneer. "Bruxelles environnement appliquait à ces toitures en pente un facteur d’atténuation de 6 dB alors qu’en principe, la régulation prévoit qu’il s’agit d’un facteur de 4 dB".

Techniquement, le dossier n’était donc pas recevable. Le collège d’environnement a décidé de sanctionner et d’annuler les permis. "Nous déplorons qu’il n’y ait plus d’enquête publique sur les projets d’implantation d’antennes GSM et que l’on ne demande plus l’avis des communes. Donc quand les permis sont délivrés, nous nous attachons à vérifier que toute la procédure a bien été respectée", conclut l’échevine.

Les opérateurs pourront toutefois régulariser les dossiers d’instruction de ces permis pour permettre l’exploitation des antennes installées.