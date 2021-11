Woluwé Saint-Lambert aura-t-elle son antenne locale de vaccination ?

Le ciel est bas, ce mercredi midi, square de Meudon, au coeur de Woluwé Saint-Lambert. En plus, il ne fait pas chaud : 10° à tout casser. Pourtant, c'est là, sur un bout de trottoir, qu'une cinquantaine de personnes attend patiemment. Les plus chanceux ont trouvé une chaise, sous une tonnelle ouverte à tous les vents. Les autres font la file, debout. Une majorité de personnes âgées. Toutes et tous ont, collée à la main, une étiquette avec un numéro. Leur numéro de passage pour le vaccibus.

"On est traités comme du bétail"

C'est que, depuis la fermeture de la plupart des centres de vaccination, et notamment de celui du Poséidon juste à côté de la maison communale, Woluwé Saint-Lambert n'a plus de centre de vaccination. Le plus proche est à Woluwé Saint-Pierre. Mais c'est loin et tout le monde ne peut pas s'y rendre facilement. Alors, la solution, pour ces personnes âgées qui, la plupart du temps, viennent recevoir leur troisième dose, c'est le bus, qui vient tous les mercredis après-midi sur ce bout de place, à côté du marché hebdomadaire. Si certains ne se plaignent pas, trouvant que ça permet de bavarder, d'autres ont des reproches : "Il fait froid", voire carrément : "On est traités comme du bétail."

Wolubilis vous tend les bras...

Pourtant, une solution existe : la commune est prête à ouvrir les portes de Wolubilis, le centre culturel de la commune, pour y accueillir une antenne locale de vaccination. L'endroit est idéalement situé, au coeur d'un noeud de communication : métro, tram, bus, parkings, tout est prêt pour accueillir le plus grand nombre. La Croix Rouge, qui le gérerait, est d'accord, la COCOM ne demande pas mieux que d'ouvrir des centres pour administrer la troisième dose. Pourtant, ça coince...

Réunions discrètes

Pour savoir ce qui coince, pas la peine de demander à la Croix-Rouge. Sa porte-parole se retranche derrière un très diplomatique "No Comment." L'échevin de Woluwé en charge des actions de solidarité en période de crise, Philippe Jaquemyns (Défi), est plus bavard : " Ca coince au niveau du protocole de mise en application que la COCOM demande au partenaire extérieur, dans ce cas la Croix-Rouge. Concrètement, la COCOM, quand elle demande aux communes d'ouvrir une antenne de vaccination, impose un certain nombre de règles et de normes. Il faut x médecins, il faut x pharmaciens... Et elle ajoute une chaîne de responsabilités : traçabilité des vaccins, encodage, etc... Or, pour la Croix-Rouge, ces exigences ne correspondent pas aux réalités du terrain, étant donné le caractère temporaire de cette antenne. Elle est donc venue vers la COCOM et le ministre avec une série de contre-propositions. Ca fait depuis la fin octobre que ce dossier est dans leurs mains et on n'a toujours rien."

Or, l'hiver est à nos portes et il ne sera bientôt plus possible d'assurer les vaccinations dans un bus devant lequel il faut attendre dans le froid, surtout quand les personnes qui font la file ont pour la plupart plus de 65 ans.

De son côté, Inge Neven, la Mme Vaccination de la COCOM, entend calmer le jeu et parle de "petits problèmes de compréhension". "C'est un malentendu, explique-t-elle. Nous avons une réunion la semaine prochaine, que j'essaye d'avancer, pour clarifier ces questions de rôles et de compréhension. Vous comprendrez donc que je préfère éviter de parler à la presse pour consacrer tous mes efforts à trouver une solution. L'objectif, c'est d'arriver à une solution la semaine prochaine." Si c'est le cas, l'antenne locale de Woluwé pourrait ouvrir d'ici deux semaines.