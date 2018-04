Woluwe: la station de métro Alma et ses abords à l'UCL bientôt classés

Si l'on se réfère au registre des bâtiments protégés en Région bruxelloise, ce serait une première! La station de métro Alma, sur le site de l'UCL à Woluwe-Saint-Lambert et ses abords filent vers un classement. Jamais une station de métro de la STIB n'a bénéficié d'une mesure de protection.

Le 29 mars dernier, le gouvernement bruxellois a pris acte d'une demande émanant de la Commission royale des Monuments et Sites. Pour la commission, il faut "faire reconnaître pleinement la valeur patrimoniale exceptionnelle de l’œuvre" des architectes belges Simone et Lucien Kroll. Avec leurs collaborateurs au sein de leur Atelier Simone et Lucien Kroll, ils ont imaginé et fait réaliser cet ensemble social et résidentiel du campus universitaire entre 1969 et le début des années 80.

Concrètement, ce sont six entités de bâtiments, qui longent la ligne de métro, qui sont proposés au classement. "Cet ensemble fait partie du patrimoine majeur de la Région, de par son importance historique et esthétique", appuient les Monuments et Sites. "Il a été salué par la critique internationale dès sa création, pour l’originalité de sa démarche de conception (architecture participative et en principe évolutive). Il constituait une réponse à la rigidité de l’architecture fonctionnaliste dominante, dans la foulée du mouvement contestataire de mai 1968. L’architecte Lucien Kroll compte parmi les quelques architectes belges bénéficiant d’une réelle notoriété internationale, en particulier grâce à ce projet." Lucien et Simone Kroll sont des architectes du chaos assumé, qui divise. Les pourfendeurs du style Kroll sont aussi nombreux que les admirateurs.

La station de métro et la promenade

Parmi ces six entités, il y a, tout d'abord, la station de métro et la promenade de l'Alma. Cette station de la ligne 1, inaugurée en 1982, n'est pas qu'une structure de béton: elle représente une forêt, avec ses arbres en forme de piliers et ses clairières. Le plafond, coloré, donne l'illusion d'un feuillage d'automne.