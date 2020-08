Wiers, la solidarité face aux trombes d'eau tombées du ciel

Phénomène météo très intense et très localisé ce lundi après-midi à Wiers, dans l'entité de Péruwelz. Le village a été complètement inondé à la suite de pluies diluviennes. Jusqu'à 30 centimètres d'eau dans les rues et dans les maisons par endroit. Les pompiers de la Zone Ouest ont travaillé jusqu'à 20h30 sur place, aidés par une belle solidarité entre voisins pour évacuer l'eau des habitations touchées, notamment dans rue de la Croix.

Comme l'explique le bourgmestre Vincent Palermo, on est bien impuissant face à l'invasion de l'eau. Quant aux mesures de prévention, des mesures ont été prises mais il faudra encore y travailler: : " les avaloirs avaient été curés il y a quelques semaines, ce n'est donc pas mais les causes sont multiples, il y a toutes une série de choses qui expliquent ces inondations. On essaie aussi de parler avec les agriculteurs pour réfléchir à d'autres solutions. "

Ce mardi matin l'eau c'est la décrue et l'évaluation des dégâts.