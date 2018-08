Wheel of Care : des soins à domicile à vélo!

Wheel of Care, c'est une équipe d'infirmiers et sage-femmes qui offre des soins à domicile. Leur particularité, c'est qu'ils ne sont jamais en retard. En effet, pas de problèmes d'embouteillages pour des infirmiers qui se déplacent à Bruxelles en vélo.

Pour Flora, fondatrice de Wheel of Care, ça a toujours été une évidence. "On ne pourrait pas imaginer de faire notre boulot en voiture. A Bruxelles, en voiture, c'est simplement terrible. Depuis le début, on savait qu'on voulait le faire à vélo." Une infirmière chez Wheel of Care prend en charge 8 patients par jour en moyenne. Des trajets qui durent quelques minutes en vélo, mais qui pourraient prendre beaucoup plus de temps en voiture.

La ponctualité est un gros avantage dans la démarche, mais ce n'est pas le seul. Wheel of Care propose également une offre durable. Les vélos électriques consomment moins que les voitures et sont une bonne alternative au vélo traditionnel. Cette aspect écologique plait particulièrement aux jeunes mamans, qui voit en Flora un certain modèle pour leurs jeunes enfants.