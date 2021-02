Wezembeek-Oppem : peut-on être climatosceptique dans la sphère privée et bourgmestre élu MR ?

Sur son mur Facebook, Frédéric Petit, le bourgmestre MR de la commune de Wezembeek-Oppem, expose régulièrement son scepticisme vis-à-vis du réchauffement climatique. Or son parti, le MR, dans son programme présente une politique claire et ambitieuse en matière d’écologie. Est-ce compatible, peut-on exposer une opinion contradictoire à la ligne de son parti politique quand on est bourgmestre élu ?