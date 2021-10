Werbomont : l’importance de bien régler les armes de chasse

Jean-Louis Boudart est titulaire d’un permis de chasse depuis 23 ans. Ce matin, il fait vérifier sa carabine chez un armurier à Werbomont. Il est également moniteur de tir au Royal Saint-Hubert Club de Belgique et conducteur de chiens de sang : "L’arme peut se dérégler durant un transport et avant les quelques journées de chasse que j’ai, j’aime bien que mon arme soit tout à fait opérationnelle afin de ne pas blesser les animaux. C’est une question d’éthique. Tout chasseur consciencieux vient au moins, une fois par an, faire régler son matériel".

Le tunnel de réglages

Direction : le tunnel de réglages situé au sous-sol. Martin Gaspar réalise les tests et les corrections, si c’est nécessaire. Quentin Pletsers, armurier, explique : "En réalité, on règle la lunette par rapport à la façon dont la carabine tire. Selon la distance à laquelle le client souhaite tirer, on va régler la lunette via ses deux bagues de réglage pour pouvoir tirer juste sur une distance décidée par le client, à savoir 50 mètres pour la battue".

Tendre vers le tir parfait

Le chasseur a l’obligation de retrouver le gibier blessé qu’il soit petit ou grand. En tant que conducteur de chien de sang pour l’A.B.U.C.S., l’Association Belge pour l’Utilisation des Chiens de Sang, Jean-Louis Boudart connaît l’importance d’un tir parfait. C’est une question d’éthique, dit-il : "C’est ce qu’on appelle la balle au défaut de l’épaule, dans le jargon. C’est une balle en plein thorax où se trouvent le cœur et les poumons. C’est la zone vitale où la mort est instantanée. C’est ce que tout chasseur essaye d’obtenir lors d’un tir".

Nos chasseurs sont-ils bien formés ?

Question : en Wallonie, le chasseur est-il bien entraîné au tir ? Jean-Louis Boudart explique : "Oui, il est bien entraîné. Il est déjà bien formé au départ puisqu’en Belgique il y a une épreuve obligatoire pour la réussite du permis de chasse comme en Allemagne et en Suisse. En plus, il est encouragé à participer à des séances de tirs que ce soit en stand ou bien sur des simulateurs de tir qui sont mis en autres à disposition par le Royal Saint-Hubert Club de Belgique. Il y a aussi des séances au sanglier courant comme il y a ici dans cette armurerie à Werbomont".

Un contrôle technique des armes de chasse ?

Un contrôle technique pour les armes de chasse, c’est jugé excessif par les chasseurs. Le R.S.H.C.B. invite ses membres à faire régler leurs armes de manière régulière.