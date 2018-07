Wellin: les adultes aussi ont droit à leur week-end scout

Ils ont dépassé la limite d'âge, mais peu importe. Trente adultes qui ne se connaissaient pas sont partis en week-end scout du côté de Wellin en Province de Luxembourg.

Cette activité originale est proposée via le site internet, "On va sortir". Un staff de six personnes a tout organisé pour 24 adultes de tous âges.

Des jeux dans la forêt, un drapeau sur un mât, des veillées, des rassemblements, tous les ingrédients d'un camp sont réunis. Il y a effectivement un frigo pour cause de canicule, mais à part ça, l'esprit scout est bien là.

"Ici on est complètement coupé du monde: pas de réseaux sociaux, pas de voiture, pas de contact avec l'extérieur. Pendant ce weekend, on est non-stop ensemble. Au niveau humain, émotif, c'est vraiment intense", explique, Sandrine Corne, membre du staff.

Compétition, performance, dépassement de soi, mais ce qui compte le plus, ce sont la solidarité et la bienveillance, surtout en cas de coup dur.

"On s'est perdu dans les bois jusque 4h du matin. On n'a pas vu un chemin que l'on devait prendre. Mais ensemble, toujours se soutenir parce qu'il y avait des personnes fatiguées", explique une participante.

Il ne manque qu'un feu, à ce camp, pour que le tableau scout soit complet. Mais vu la sécheresse, les feux de veillées et de cuisson sont interdits en milieu naturel. Une décision du Centre régional de Crise en Wallonie. Pour se consoler, les grands scouts chanteront à la lueur d'une lanterne le soir et partageront quelques bouteilles de leur deuxième frigo, naturel celui-là.