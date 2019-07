Week-end insolite : 150 euros pour deux jours en couple à la découverte du Fondry des Chiens

Le défi nous a été lancé. Un budget de 150 euros, hors trajets, pour passer deux jours et une nuit. Le programme nous est fixé. Il faut une activité insolite, un logement insolite et un endroit où déguster une spécialité locale. Après quelques recherches, notre destination est choisie : ce sera Viroinval. L’entité regorge d’itinéraires de promenade, de parcours cyclistes et de quelques curiosités originales qui ont attisé notre envie de découvrir la région. Alors suivez nous… Mais attention ! Ne cherchez pas l’église de Viroinval. Viroinval est une entité et pas un village en soi.

Le Fondry des Chiens, un lieu unique en Belgique

Dès la sortie du parc, un petit chemin escarpé nous mène sur les hauteurs du village. Le paysage change soudainement. Nous arrivons sur les larges pelouses calcaires de la calestienne. Un massif à la faune et la flore particulière. Ce massif est en fait un récif corallien vieux de 450 millions d’années. En se penchant et en prenant le temps de fouiner, on peut encore trouver des coraux fossilisés dans la roche affleurante. Par-dessus cette roche, la couche de terre est très mince. L’exposition plein sud offre au site un microclimat de type méditerranéen. En plein été, en plein soleil, des températures de 71 degrés y ont été mesurées. Ce sont ces conditions qui permettent à des espèces de se développer ici et nulle part en Belgique. A la fin du printemps, on peut observer plus de 20 espèces d’orchidées sauvages, des hélianthèmes, du thym serpolet… En été, on peut y voir des sauterelles rares et entendre des criquets. Les lieux sont très prisés des photographes passionnés de fleurs rares et d’insectes.

Et puis devant nous s’ouvre soudain une large et profonde faille dans le sol. Le Fondry des Chiens. Profond d’une vingtaine de mètres, l’effondrement est splendide et magnifique. Des éperons rocheux s’élèvent en son milieu. Cette curiosité géologique unique en Belgique est le fruit d’une double érosion, chimique et hydrique. C’est l’eau d’une part qui a fait son œuvre, mais également une acidité qui, faisant fondre le calcaire à creuser plus encore ce gouffre. La terre rouge qui en tapisse le fond prouve la haute teneur en fer. Un fer qui s’est concentré au fond du précipice au gré des ruissellements.

Une présence humaine dès l’époque celte.

Au fond du gouffre, on a trouvé des ossements de rhinocéros laineux. Mais également des témoignages protohistoriques remontant à l’époque celte. Et c’est la présence du fer qui a mené l’homme à fréquenter le site dès cette lointaine époque. Dès l’avènement de la métallurgie, le minerai a permis, directement sur place, l’activité de forge. Le terme Fondry n’est d’ailleurs sans doute pas étranger à la présence de ce type d’activités. Au fond de cet effondrement rocheux, on trouve d’ailleurs encore des crayats, des restes de métal fondus et agglomérés. Les habitants de Nismes ont d’ailleurs pour gentilé ce terme de Crayats. On a aussi découvert sur le site des vestiges de poteries présentant des motifs en sigillée, une technique décorative apparue en Italie à l’époque romaine, preuve que l’on est venu de loin pour fréquenter le site du Fondry des Chiens.

La légende du chevalier errant.

Si le terme Fondry proviendrait donc de l’activité de forge, le reste du toponyme du lieu tient à la légende du chevalier errant. Jadis, un seigneur local, féru de chasse aurait, un soir d’épais brouillard, moqué cette météo peu amène pour s’adonner à sa passion. Perché sur son cheval et accompagné par sa meute de chiens, il se serait égaré et n’aurait pas perçu le gouffre s’y précipitant accidentellement, entraînant avec lui sa meute.

L’accès au fond du gouffre est aménagé et il est très amusant de gambader, escalader, explorer ce dédale de pitons rocheux qui se hérissent vers le ciel. Le site est accessible toute l’année et totalement gratuit. Attention, toutefois, l’endroit et ses alentours, au cœur d’une réserve naturelle, sont protégés.