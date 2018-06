Week-end Fermes Ouvertes en Wallonie: des vaches, du fromage et du foot

Beau succès de foule pour les Journées Fermes Ouvertes, ce week-end, en Wallonie. 64 fermes ont accueilli le public. L'occasion de découvrir l'envers du décor de nos exploitations agricoles... avec par exemple des ateliers sur la fabrication du pain et du fromage frais, dans la ferme Vermeiren, à Bousval (Brabant wallon).

"Nous rappelons l'origine des aliments, leur fabrication, l'importance des produits sains et de qualité et le travail que cela nécessite", explique Damien, le fils de cette famille d'agriculteurs. "Nous proposons aussi différentes activités, dont des stages à la ferme. Car aujourd'hui, pour tenir le coup, les exploitations doivent se diversifier".

Une ferme endiablée

Hors compétition pour l'édition 2018 des Fermes Ouvertes, la ferme du Prévôt à Vieux-Genappe avait tout de même ouvert ses portes, ce samedi après-midi. Mais pour un tout autre public. Les fans de foot de la région. Des supporters des Diables Rouges, rassemblés à la ferme pour suivre le match Belgique-Tunisie sur écran géant.

Une cinquantaine de supporters, dont des élus locaux, étaient ainsi conviés dans le hangar de l'exploitation, à côté des bottes de foin, des vaches, des chèvres et des moutons. Un événement "agro-sportif" insolite proposé par les propriétaires de la ferme et par leurs amis, habitués à prêter main forte lors d'activités ludiques et pédagogiques fréquemment proposées sur le site.

Un écran de 15m² a été installé devant des bottes de foin, avec sono, décorations aux couleurs des Diables, tables, bancs, boissons et petits plats. Une fête de courte durée pour Sébastien, le capitaine du terrain agricole: "Le vétérinaire doit passer. Je fais une petite pause pour regarder un peu le match. Mais je dois surtout continuer à faire tourner ma ferme. Les animaux, eux, ne font pas de pause".