Des travaux ont lieu depuis vendredi soir 21h00 au viaduc de Vilvorde, sur le ring intérieur de Bruxelles. Un des éléments du pont doit être réparé et entretenu, et les travaux auront pour conséquence de limiter l'espace laissé aux voitures. Durant la journée, deux bandes de circulation au lieu de trois seront accessibles aux automobilistes, et une seule pendant la nuit. Une vitesse maximale limitée à 70km/h est d'application.

Les travaux perdureront jusqu'à lundi matin 05h00.