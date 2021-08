Week-end culturel sur l’ancien site minier de Bois du Luc à La Louvière ces 28 et 29 août

Le théâtre de La Louvière, Central, et le Théâtre National s’associent pour proposer un festival d’arts en tous genres ce week-end à Bois-du-Luc. Intitulé "Ouvertures", l’événement réunira une vingtaine de spectacles de cirque, de théâtre, de cabaret, d’arts visuels sans oublier quelques concerts et sets de DJ’s.



Il s’agit d’une véritable joie et d’un réel soulagement pour tout le secteur culturel d’enfin pouvoir montrer au public tout ce qu’il sait faire.



Vincent Thirion, le directeur de Central, nous parle de cette collaboration avec le Théâtre National et son directeur Fabrice Murgia : " C’est une programmation conjointe et on a déjà pas mal travaillé avec Fabrice Murgia. Il sera autour de " Décrocher la lune " comme metteur en scène invité. Donc c’est vraiment quelqu’un avec qui on a plaisir à travailler. Et puis on pourra mettre en avant aussi cette tradition du Théâtre National et ses comédiens routiers qui se déplaçaient dans la province pour montrer les activités du Théâtre National. C’est vraiment très agréable de pouvoir recommencer même si l’on a déjà fait pas mal d’activités. Ici c’est une vingtaine de propositions pour toute la famille, pour monsieur et madame tout-le-monde, pour tous les âges avec tantôt de la musique, tantôt du théâtre, tantôt du cirque, tantôt des conférences gesticulées. Des spectacles qu’on a pu voir à Avignon et qu’on a envie de proposer directement ainsi que des concerts. On n’exigera pas de CST (Covid Safe Ticket). Néanmoins, prenez quand même un masque et respectez les consignes de distanciation. La plupart des activités sont à l’extérieur donc ça ne doit pas poser de problèmes puisqu’on peut aller jusqu’à un maximum de 400 personnes. Donc on peut venir le cœur tranquille se changer l’esprit et la tête."



Toutes les infos sur ce festival "Ouvertures" sont sur le site web de " C’est Central ". L’accès est gratuit pour les moins de douze ans.