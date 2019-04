Wavre: vous pourrez désormais regarder le conseil communal depuis votre smartphone

Caprine Girboux, responsable communication - 23/04/2019 Une première aura lieu ce mardi soir lors du conseil communal de Wavre : la séance sera filmée et retransmise en direct sur la page Facebook officielle de la Ville. Objectif : permettre à un plus grand nombre de citoyens de suivre les débats. Concrètement, les Wavriennes et Wavriens pourront dès à présent regarder le conseil communal depuis leur fauteuil ou via leur smartphone.Les explications de Caprine Girboux, responsable communication