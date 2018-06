Wavre veut "réveiller la ville" et pour cela, elle va changer de visage dans les prochaines années

Les autorités communales ont présenté mardi les grands projets urbanistiques qui devraient métamorphoser la ville. L’objectif est d’apporter plus de convivialité, de renforcer l’attractivité du centre et le dynamisme des commerces... Et cela, tout en donnant plus de place aux piétons et aux cyclistes par rapport aux voitures.

Un projet très ambitieux

C’est en fait une série de projets qui ont fait l’objet d’une réflexion globale pour plus de cohérence. Mais les travaux ne seront pas tous lancés en même temps. Les autorités communales se veulent rassurantes : Wavre ne deviendra pas du jour au lendemain un chantier à ciel ouvert. D’ailleurs, on ne dispose pas aujourd’hui d’un calendrier pour la concrétisation de ces projets. Certains sont plus avancés que d’autres. Mais il faudra des années pour que tout soit terminé. Il s’agit donc bien d’une vision baptisée " Wavre 2030 ".

Une vision, mais des projets qui sont aussi bien concrets…

Citons par exemple la construction d’une nouvelle piscine à côté du hall culturel polyvalent, une passerelle piétonne pour traverser les voies de chemin de fer et rejoindre le plateau de la gare qui sera lui-même complètement réaménagé.