Wavre : une formation internet pour les seniors par les juniors

De nombreux seniors sont encore perdus face aux nouvelles technologies et à internet. A Wavre, des jeunes les forment pour l’instant. Il s’agit de jobs étudiants organisés dans le cadre de l’opération " Été solidaire ". Aymane est impliqué dans le projet : " C’est vraiment très valorisant. Nous, nous sommes nés avec un GSM dans la main. Tout ça nous paraît normal mais pas pour Huguette que j’accompagne durant deux matinées. Je réponds à ses questions. A 84 ans, elle a par exemple des difficultés avec Skype et j’essaye de lui expliquer comment ça fonctionne, ce qui lui permet maintenant de communiquer avec son fils. Je lui ai aussi montré comment trouver l’horaire de son bus. "

Deux bureaux plus loin, Emeline, 21 ans, répond aux questions de Bernard. Il possède un mini-ordinateur qu’il n’a jamais utilisé. En une heure, ils ont déjà pu faire connaissance et aborder une série de questions comme la consultation de la météo en ligne ou l’impression de photos stockées sur le disque dur.

Certains participants n’ont que des connaissances très basiques. D’autres sont déjà plus avancés comme Anne-Marie, 78 ans, qui a un compte Facebook et vient de recevoir une tablette : " Moi je peux compter sur Yassine pour m’aider à y voir plus clair. Jusqu’ici j’utilisais beaucoup de fonctions mais souvent très mal. Ça me fait vraiment plaisir d’avoir cet échange. C’est vraiment formidable qu’on nous initie à toutes ces technologies !"

Pour Antoine Ramet du service de cohésion sociale de la ville de Wavre, ce coaching internet répond non seulement à une demande des aînés mais permet aussi de valoriser les compétences des jeunes qui les prennent en charge.

Les cours organisés jusqu’au 15 juillet sont complets mais un désistement est toujours possible et d’autres formations seront encore proposées. Les infos sont disponibles via l’adresse mail : cohesionsociale@wavre.be ou par téléphone au 010/23.04.58