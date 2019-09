Wavre : une boîte jaune qui peut sauver des vies

C’est une simple boîte à tartines, de couleur jaune. Elle est destinée à être déposée dans le frigo des personnes de plus de 65 ans, vivant seules à domicile. "On y placera un formulaire que les seniors seront invités à remplir. Il comportera toutes les données médicales de la personne, le nom et les coordonnées des spécialistes qui la suivent éventuellement, précise Sophie Chavée, de la ville de Wavre. Si un jour les services de secours sont amenés à intervenir chez la personne et que celle-ci n’est pas en mesure de fournir ces renseignements, les intervenants sauront directement où les trouver, c’est-à-dire dans le frigo". Des données utiles en cas de problème de santé, mais aussi de disparition.

7000 ménages wavriens concernés

L’idée, toute simple, vient du Canada et a déjà fait ses preuves dans de nombreuses communes. C’est donc au tour de Wavre de distribuer ces fameuses boîtes jaunes à ses aînés. 7000 courriers ont été adressés aux intéressés pour les inviter à venir retirer la boîte et le document dès ce 9 septembre, auprès du service des relations publiques de la ville. Il en sera remis une par ménage. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent être représentées par un proche, à condition que celui-ci ait avec lui la carte d’identité du senior.