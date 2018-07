Wavre: un stage de cirque amateur entre camp de vacances et festival international

C'est un stage original auquel participent 60 circassiens en herbe, cette semaine, à Wavre. Depuis dimanche, des jeunes de 12 à 20 ans perfectionnent leurs techniques en jonglerie, funambulisme, trapèze volant et autres numéros de cirque. Venus des quatre coins du pays, forts de leurs expériences respectives en école de cirque amateur, ils participeront à des spectacles qui seront proposés au public dans le centre de Wavre, samedi et dimanche, dans l'après-midi. Des spectacles montés par des écoles de cirque amateur belges et européennes, de renommée internationale.

Tentes, trapèzes et partages

Des tentes, une cuisine sous bâche, une intendance,... le parc Nelson Mandela, près de la gare de Wavre, a des allures de camp scout, depuis dimanche soir. C'est là que les artistes amateurs résident, encadrés par des professionnels du cirque.

Sur le site, plusieurs installations circassiennes, dont un câble pour funambules et des barres suspendues pour le trapèze volant.

"Ce stage combine l'ambiance d'un camp de vacances et un stage circassien", explique Julie Patiny, organisatrice de l'événement. "Le P'tit Cirq'en Palc", c'est une résidence partagée entre le parc Mandela et l'Ipes (l'Intitut provincial d'Enseignement secondaire), suivi d'un festival international des écoles de cirque amateur. C'est aussi un stage riche en expériences humaines, où de jeunes circassiens wallons, bruxellois et flamands partagent leur passion du cirque, dans une atmosphère décontractée. Et tout cela, avec un encadrement professionnel, comme celui assuré par la trapéziste française Mathilde Clapeyron.

Les 60 stagiaires sont répartis en deux groupes: les 12-15 ans, qui perfectionnent leurs bases et développent leur projet créatif. Et les 16-20 ans, dont certains deviendront les futurs artistes circassiens belges.

Un festival international

C'est ce week-end que les stagiaires pourront montrer leur savoir-faire au public. Ils présenteront leurs numéros dans le cadre d'une série de spectacles auxquels participeront des jeunes issus de plusieurs écoles de cirque amateur belges et étrangères. Les Suisses seront à l'honneur, cette année. Les spectacles auront lieu l'après-midi, ces 7 et 8 juillet, sur deux sites: le parc Nelson Mandela et la place de l'Hôtel de Ville de Wavre.

Programme complet via www.ptitcirqenpalc.be