Wavre: un nouveau projet de parking à proximité du centre-ville

Une enquête publique démarre ce lundi concernant un futur parking qui passera de 210 à 551 places près du centre de Wavre.

Le parking des Mésanges, totalement transformé, verra le jour sur le site existant. Quant au dossier, il est porté par le groupe Indigo, à qui la Ville a confié, il y a quelques mois, la gestion du stationnement dans le centre de Wavre et les investissements sont de l’ordre de 8 à 10 millions d’euros.

L’idée est de démolir l’ancien parking et d’en reconstruire un nouveau de 3 étages. Plus de places et un contrôle des paiements ce qui devrait permettre de dé saturer le stationnement dans le centre de Wavre.

Paul Brasseur (échevin de la mobilité) : "Le parking au centre-ville a toujours ou souvent été squatté par des véhicules ventouses. Ce sont des véhicules qui stationnent là toute la journée pour toute une série de raisons notamment la présence d’écoles à proximité. Des professeurs qui donnent cours viennent, en fin de journée, récupérer leurs voitures. En attendant, le véhicule est resté sur place toute la journée".

En parallèle, des places gratuites pour une durée de 30 minutes devraient être créées dans le centre de Wavre.

Des nuisances en prévision

"Le chantier durera un an et demi, ce qui risque de poser un certain nombre de désagréments ce sont les va et viens des camions, explique Paul Brasseur. Il y a de nombreuses excavations qui devront être faites pour créer le parking et cela va amener un charroi important à la mesure du parking de 551 places qui va être construit, ce qui n’est pas rien".

Si les wavriens ont des remarques par rapport à ce projet, ils peuvent les exprimer dans le cadre de l’enquête publique. Elle débute ce lundi 17 mai et se termine le 18 juin.