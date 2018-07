Wavre: Stéphane Crusnière (PS) quitte la vie politique locale

C'est un petit coup de tonnerre dans la vie politique wavrienne. Stéphane Crusnière, le chef de file de l'opposition socialiste, va démissionner de son poste de conseiller communal. Il endosse un nouveau costume, incompatible avec le premier: celui de directeur de la nouvelle régie communal autonome (RCA). Cet organisme est chargé de la gestion et du développement des infrastructures para-communales comme le futur hall polyvalent et la future piscine.

"Outre le futur hall et la future piscine, ce poste prévoit la gestion des infrastructures sportives, des parkings, de l'immobilier... Ce sont des outils importants qui sont localisés au sein de cette régie. Il y a plein de choses à y faire. Quand le poste s'est ouvert, je me suis montré intéressé tout de suite. J'ai posé ma candidature. J'ai passé un ensemble d'examens et j'ai eu la chance d'être choisi."

Sa désignation a été entérinée par la majorité MR qui porte son choix sur un élu de l'opposition. Le PS perd celui qui était pressenti pour devenir tête de liste lors des élections d'octobre prochain.

"J'ai confiance en mes anciens colistiers. Je pars serein. Il y a une relève derrière moi. Aujourd'hui je mets mes compétences à disposition de la RCA. Je vois cela comme une opportunité, pas comme un débauchage. Certes, je ne serai plus un politique mais je deviens un opérationnel. Mon rôle va changer. Je serai chargé de mettre en œuvre ce que le conseil communal, le collège et le conseil administration décideront. C'est un défi important. Aux Wavriens qui mont fait confiance en 2012, je dit que je me mets à disposition du collège pour leur offrir le plus bel outil possible , que ce soit la piscine ou le hall culturel.