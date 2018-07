Wavre ouvre son deuxième site de compostage urbain partagé

Wavre dispose d’un deuxième site de compostage urbain partagé, depuis une dizaine de jours.

Après l’enclos jouxtant le complexe sportif du RJ Wavre, c’est un terrain communal de 600 m² qui est désormais accessible aux habitants qui souhaitent se débarrasser de leurs déchets organiques... des déchets de fruits et légumes, par exemple, qui seront valorisés. Les déchets seront transformés en compost pour donner au final du terreau que les habitants pourront récupérer. Soit en faisant pousser des légumes dans des bacs-potagers installés sur place. Soit en utilisant le terreau chez eux.

La main verte de la commune

Le nouveau terrain est situé le long de la petite ruelle des Scailteux. Il est géré par le service environnement de la Ville. Selon Marianne Cwick, du service environnement de la Ville de Wavre, en compostant ses déchets organiques, on réduit d'un tiers le contenu de sa poubelle. Une poubelle souvent encombrante sur les terrasses d'appartements. "Les déchets organiques peuvent alors incommoder les habitants, attirer les guêpes ou les chats. On se retrouve alors avec des déchets partout sur la terrasse. En venant apporter gratuitement ses déchets organiques sur un de nos sites de compostage, on évite les problèmes. Et on peut déposer ses déchets, sans emballage plastic, quand on veut. Plus besoin d'attendre le passage du camion et le ramassage traditionnel", précise Pierre Lavendy, conseiller environnement.



Précisons toutefois que certains types de déchets sont exclus, comme la viande ou les légumes cuits, trop attractifs pour les rats. Ou la terre et le sable, inutiles au compostage.

Un écrin de verdure

Malgré la sécheresse qui sévit, le nouveau site est promis à un bel avenir. Il se veut un endroit calme, agréable et verdoyant. Des fruitiers et des poiriers ont été plantés en palissade. Une haie de petits arbres fruitiers et des plantes mellifères poussent également sur le site. Un hôtel à insectes devrait bientôt arriver, ainsi qu'un système de récupération d'eau de pluie, pour l'arrosage.

Les deux sites sont appréciés par les habitants. Du moins, par ceux qui connaissent leur existence. Car faute de signalétique suffisante, bon nombre d'habitants ignorent le système ou l'emplacement des sites. Et suggèrent de les faire davantage connaître. Un projet qui en tout cas constitue un joli coup de pouce à la protection de l'environnement.