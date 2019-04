Wavre: mission top secrète choc contre les crottes de chien

Imaginez un trottoir sans déjection canine. Plus besoin de baisser le nez pour éviter les crottes laissées par des chiens et leurs propriétaires peu respectueux de la propreté. Ce rêve, c'est l'objectif de la Ville de Wavre qui a décidé de mener une action pour lutter contre les déjections des chiens dans l'espace public. En quelques minutes, des bénévoles ont dispersé de fausses crottes dans les rues de la commune.

Mercredi, 9h30: les premières déjections canines font leur apparition. En quelques instants, la place devant l'hôtel de Ville de Wavre est envahie de fausses crottes de chien, toutefois plus vraies que nature. Les passants venus faire leur marché, dubitatifs, sont obligés de zigzaguer entre ces mauvaises surprises faites de carton, de pommes de pin et de peinture brune. Des panneaux explicatifs complètent le dispositif de cette action choc. Sur ces pancartes, on peut y lire : "Déjection = Répression" ou "Merde, il y en a marre des crottes".