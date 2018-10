Wavre: manifestation du personnel de la "Perle rare" en faillite

La société qui les emploie a été déclarée en faillite il y a deux jours. Ils manifestent pour demander des éclaircissements sur leur avenir. Une cinquantaine des 220 salariés de "La Perle rare" se trouvent depuis 9 heures ce mercredi matin devant le siège wavrien de la société. Et même si la direction et le curateur tiennent des propos relativement rassurants en parlant d'une reprise plus que probable, les aides-ménagères ne veulent pas se contenter de promesses mais attendent des garanties. Garanties qui pourraient arriver dans le courant de la journée.

Les curateurs désignés lundi par le tribunal de commerce, Antoine Braun et Jean-Philippe de Middeleer, ont reçu de nombreuses propositions de reprises et ont retenu deux candidatures sérieuses. Les dossiers sont présentés ce mercredi matin au tribunal et aux délégations syndicales. Si un des projets séduit, la reprise pourrait être actée dans le courant de la journée.