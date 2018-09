Wavre: les quatre partis d'opposition dénoncent l'hégémonie du MR

A Wavre, les quatre partis d'opposition se sont réunis mercredi soir sur les marches de l'hôtel de ville. A quelques semaines des élections communales, PS, Ecolo, cdH et DéFI voulaient parler d'une seule voix, pour dénoncer les effets de la majorité absolue MR, au pouvoir dans la ville du Premier-Ministre Charles Michel.

"Charles Aubecq et Charles Michel… L'héritage des Charles est lourd pour la Ville !" Quatre têtes de liste, des quatre principaux partis d’opposition, pour un seul discours commun sur la place publique… voilà une démarche originale. Surtout qu’ici, il n’est pas question d’alliance !

"Le but de la démarche était de rompre le "ron-ron" ambient qui règne ici à Wavre, en se disant que ça allait continuer comme avant avec une majorité absolue de la Liste du Bourgmestre (MR) qui dure depuis plus de 40 ans, déclare Benoit Thoreau (CH+). On sent une certaine résignation au sein de la population."

Tous souhaitent donc la fin de l’hégémonie de la formation de Charles Michel (qui n’est pas candidat à sa propre succession, rappelons-le). Mais aucune des quatre formations ne ferme la porte à une coalition avec la Liste du Bourgmestre.

Gouverné ensemble à quatre serait aussi envisageable. A condition de bénéficier d’une majorité " confortable ". Tous les scénarios resteront donc envisageables jusqu’au 15 octobre.

Une question demeure, si la majorité absolue est si néfaste, pourquoi ne pas créer une liste d’opposition commune, comme cela avait été envisagé ? "Les discussions ont rapidement avorté, répond Kyriaki Michelis, pour le PS. Tout simplement parce que dans chaque groupe politique, il y a une diversité de candidats, des candidats très intéressants. Et donc, d'un point de vue méthodologique, c'était très compliqué à mettre en place."

Malgré tout, à Wavre, les points de convergence entre Ecolo, DéFi, PS et CH+ semblent nombreux. C’est surtout la politique de mobilité de la majorité qui est pointée du doigt, tout comme la politique urbanistique des zonings.