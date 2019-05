Wavre: les commerçants se préparent à accueillir les clients chinois

D'ici un an, près de 800 Chinois rejoindront le nouveau China Belgium Technology Center (CBTC) de Louvain-la-Neuve. Ces expatriés s'installeront dans les environs avec leur famille. Ils représenteront une clientèle non négligeable pour les commerces de la région. Cette clientèle a néanmoins des habitudes et des attentes bien différentes des nôtres lorsqu'elle franchit la porte d'un magasin. "C'est essentiellement dû à leur culture, explique Maxime Dechamps, responsable de Shop & Travel, un média destiné aux Chinois de Belgique. Faire un petit pas vers eux, dire bonjour en chinois est un geste très apprécié, qui fait qu'ils se sentent accueillis. On peut également leur offrir de l'eau ou du thé, comme cela se fait en Chine". Une culture qu'une cinquantaine de commerçants wavriens découvrent au cours d'une formation, organisée par la ville de Wavre et le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI). La première des trois séances avait lieu ce vendredi à l'hôtel de ville, et était consacrée aux fondements de la culture chinoise.

S'apprêter à négocier

Lors de la deuxième séance, Maxime Dechamps leur expliquera concrètement comment accueillir cette clientèle. Cela passe par de petites attentions, mais aussi de la négociation. "Il faut s'y attendre. Ils la pratiquent beaucoup au quotidien et vont sûrement demander des réductions en arrivant dans les commerces belges", avertit le formateur. Une pratique peu courante dans nos magasins, qui risque de dérouter plus d'un vendeur. Un petit cadeau pourra aussi faire l'affaire. Attention aussi à ne pas commettre certaines bévue: laisser le client chinois prendre son temps, sans directement l'accaparer, et éviter le chiffre "quatre", qui symbolise la mort. "Sinon, ce sont des clients qui ne sont pas si différents de nous, et avec de la bonne volonté, ça marche toujours", conclut-il.

On ne se rend pas toujours compte de leur pouvoir d'achat

De telles formations sont également organisées à Liège, à l'approche de la venue du géant du commerce en ligne Ali Baba, mais aussi dans des villes touristiques comme Mons ou Waterloo. Il faut dire que l'enjeu commercial est important. "On ne se rend pas toujours compte du haut pouvoir d'achat qu'ont ces familles chinoises", rappelle Frédéric Godart, conseiller au SNI. Les expatriés chinois présents aujourd'hui en Belgique concentrent leurs achats sur les zones de Bruxelles ou d'Anvers, déjà formées à les accueillir, et visitent peu les villes de province. "Il faut les informer et leur dire que dans ces villes, on sait comment les accueillir", poursuit-il. A l'issue de cette formation, les commerçants participants recevront un diplôme, ainsi qu'un macaron "Welcome Chinese" à apposer sur la devanture de leur magasin. Ce label, qui garantit la qualité de l'accueil, pourra faire l'objet de contrôles.