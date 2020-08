Wavre : le test "zone 30" du centre-ville devrait être prolongé jusqu'à la fin de l'année

Plusieurs rues du centre de Wavre sont "en zone 30", depuis le 1er juillet dernier.

La Ville devrait prolonger le test jusqu’à la fin de l’année, tout en le généralisant à tout le centre-ville (cfr infra). Une manière de mieux évaluer l’effet de cette limitation de vitesse sur la sécurité, la mobilité et la qualité de vie. Le collège communal a approuvé ce vendredi le périmètre des zones 30 concernées, ainsi que les rues cyclables faisant l’objet de l’appel à projets de la Région wallonne.

En attendant la confirmation de cette prolongation, le test effectué cet été semble plutôt bien accepté par les usagers, comme nous avons pu le constater sur place.

Avis plutôt positifs

Sans surprise, la plupart des usagers faibles soutiennent le concept de zone 30. "C’est une bonne idée parce que les gens roulent comme des fous, surtout les motards", explique une piétonne. "Réduire la vitesse, c’est nécessaire pour protéger les piétons, les clients des commerces qui traversent la route, les nombreux écoliers et les cyclistes", commente un autre passant.



Avis plus mitigés chez les automobilistes, même si bon nombre d’entre eux approuvent la mesure : "c’est très bien pour protéger les usagers faibles, pour autant que tout le monde respecte le Code de la route, ce qui n’est pas toujours le cas". Pour cette autre conductrice, il faudrait aussi veiller à faire respecter la limitation de vitesse : "30 km/h, c’est bien, mais il faut effectuer régulièrement des contrôles ! Jusqu’à présent, je n’ai jamais vu le moindre contrôle".

Quant aux choix des rues à placer en zone 30, les commentaires sont plus catégoriques : "c’est utile dans le centre, oui ! Mais ailleurs, certainement pas n’importe où !"



Tout le centre à 30 km/h

"Pour la suite du test, c’est tout le centre-ville qui va passer en zone 30", explique Paul Brasseur, échevin de la mobilité de Wavre. Il faudra y ajouter deux quartiers contigus : "le quartier Adelin Colon / Yernaux / Belle Voie. Et le quartier des 4 Chemins, dont les rues sont étroites et pour lesquels les doléances relatives à la vitesse sont très nombreuses", explique l’échevin.

Le quartier Adelin Colon / Désiré Yernaux / Belle Voie fera l’objet de travaux définitifs d’ici quelques mois. "Au vu de la proximité avec le centre-ville et les équipements sportifs présents dans le quartier, il est intéressant de déjà réaliser un aménagement temporaire zone 30 afin de sécuriser les déplacements des modes actifs dans le quartier", précise Paul Brasseur. Et de rappeler que la mesure contribue aussi à réduire le bruit et la pollution, ce qui améliore le cadre de vie.



2 nouvelles rues cyclables

Enfin, le centre-ville de Wavre comptera aussi sept rues cyclables, soit deux de plus qu’actuellement. "Suite à une pétition des habitants concernés, la rue du 4 août et la rue de la Limite s’ajouteront donc aux cinq rues déjà aménagées pour faciliter le déplacement des cyclistes : rue de Nivelles, rue de Bruxelles, rue St-Roch, quai du Trompette et rue des Brasseries. L’appel à projet permet de subsidier 80% du montant total des dépenses liées à la mise en place de ces mesures temporaires", souligne l’échevin.

Ces dépenses sont relatives à la signalisation, aux marquages au sol, aux bacs à fleurs et autres coussins berlinois amovibles. Le coût total de ces projets s’élève à 47.000 €. Un subside régional de pratiquement 38.000 € pourrait être obtenu.