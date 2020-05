Wavre : le service "travaux" bientôt logé derrière le Novotel

C’est un terrain vague aujourd’hui. La ville de Wavre envisage d’y construire son nouveau Pôle technique communal. Le site de la Wastinne situé derrière le Novotel et le magasin Créacorner. Cinq hectares vierges, coincés entre la ligne de chemin de fer, la rue Provinciale, la bretelle de l’autoroute E411 Bruxelles-Namur et le boulevard de l’Europe (la "Speedway"). Le dossier a franchi une nouvelle étape au conseil communal de ce mardi soir. La ville a lancé son appel à candidatures pour désigner l’auteur de projet.

Nouveau pôle technique

Il s’agit de construire un bâtiment avec bureaux, ateliers, sanitaires et vestiaires pour les agents des services travaux. Au total, une centaine de personnes actuellement réparties sur deux implantations (les ouvriers au dépôt communal et les employés administratifs dans des locaux galerie des Carmes) seraient ainsi regroupées sur un seul et unique site.

"Ce nouveau bâtiment sera exemplaire au niveau énergétique et environnemental", assure l’échevin des travaux Paul Brasseur.

Outre ce regroupement de personnel, le projet prévoit aussi la création d’une zone de parking pour le charroi (une cinquantaine de véhicules, camions, camionnettes, balayeuse…), les équipements comme les trémies et lames du service de déneigement. Le projet doit aussi comporter une zone pour entreposer le matériel comme les panneaux routiers, les barrières, les stocks de pavés et de sable… Le bâtiment s’étalera sur deux des cinq hectares du terrain. Une enveloppe de cinq millions d’euros est prévue pour ce chantier d’envergure.

Quid de la mobilité ?

Pour accéder à ce nouveau pôle technique, la ville compte construire deux nouvelles voiries.

"Un accès par la rue de la Wastinne elle-même, à gauche ou à droite du magasin Créacorner, et un autre par la rue provinciale," détaille Paul Brasseur. "Ce deuxième tronçon passera alors sous le pont de l’autoroute. C’est techniquement réalisable, il n’y a pas de souci à ce niveau-là. Cette liaison constituera aussi un maillage pour le franchissement du chemin de fer par la suite. Nous allons aussi construire une liaison cyclo-piétonne qui sera une alternative à la dangereuse rue Provinciale. Ce cheminement doux serpentera dans la vallée de la Dyle."

Des détails qui ne rassurent pas l’opposition ch+ (cdh) au conseil communal qui a voté contre le projet dans son état actuel.

"La cohabitation de ce dossier avec le projet d’enjambement du chemin de fer le long de la E411 (tel que repris dans le Plan Communal de Mobilité) n’est en rien démontrée," signale Bertrand Vosse, conseiller communal ch + à Wavre. "Pire, sur base des vagues esquisses à disposition, cette cohabitation est même impossible. Il suffit de superposer les 2 projets sur une carte pour remarquer qu’une route traverse littéralement le site projeté du Service des Travaux. Acquérir des parcelles et lancer un tel projet sans pouvoir fournir une vue claire sur ces aspects de mobilité est pour notre groupe un non-sens. Cela mènerait au minimum à des adaptations importantes du projet dans le futur et donc à des dépenses inutiles et évitables."

Le projet est peut-être une opportunité pour repenser la mobilité du quartier, mais il y aura encore de nombreuses discussions, notamment avec Infrabel qui gère le réseau ferroviaire. Des négociations qui prendront du temps. La ville dit vouloir faire aboutir le projet pour 2025.