Wavre : le service d'accueillantes d'enfants fête ses 40 ans avec l'arrivée d'un véritable statut

Le Service des Accueillantes d’Enfants de la Ville de Wavre souffle ses 40 bougies !

Méconnues du grand public, ces professionnelles de l’accueil à domicile ne font pas que garder des enfants. Elles contribuent aussi à leur éducation et à leur bien-être. En 40 ans, le service wavrien, comme le statut de la profession, a bien changé.

Garde puis accueil

A sa création en 1979, le service compte onze gardiennes d’enfants, comme on les appelait alors. Dans les années '95 à 2000, il totalise environ 70 gardiennes à domicile, puis se réduit fortement. "On en arrive aujourd’hui à 19 accueillantes à domicile", explique Laura Di Marzio, assistante sociale. "Je pense que c’est lié au fait que c’est un métier à part entière. Et que ces accueillantes font 10 heures par jour, ce qui est très conséquent. En outre, il faut aussi un logement adéquat".



Pour valoriser la profession, une ébauche de statut est créée en 2003. Mais il faudra attendre fin 2019 pour voir enfin le métier reconnu !

Enfin un statut

Hasard du calendrier, les 40 ans du service wavrien coïncident avec l’obtention toute récente (octobre 2019) du statut d’employée salariée. "Depuis 2003, cette profession ne bénéficiait que d’un statut partiel", souligne Maïté Cuypers, responsable du Service d’Accueillantes de Wavre. "Aujourd’hui, le véritable statut permet enfin les congés payés, le pécule de vacances, l’assurance maladie, le droit au chômage,… C’est un grand progrès". Mais tout n’est pas encore parfait. "Garder un ou des enfants pendant 10 heures par jour, c’est intense", affirme Laura Di Marzio. "Il faut toutefois garder une bonne qualité d’accueil. Ce n’est donc pas évident !" Et Maïté Cuypers de préciser qu’au niveau de l’ONE, les temps partiels n’ont pas été pris en considération, alors que de nombreuses accueillantes travaillent quatre jours par semaine. "Je pense que c’est la raison pour laquelle nous constatons un manque de candidatures", conclut la responsable wavrienne.



Trop peu d’accueillantes, pour une demande en augmentation ! La situation est loin d’être idéale. Car aujourd’hui, l’accueil de la petite enfance n’est plus réservé aux seuls parents qui travaillent. "L’accueil s’ouvre à une population plus large", insiste Maïté Cuypers.

Le service de Wavre accueille actuellement une centaine d’enfants, au total. Mais les listes d’attente des parents sont encore longues. Avec le passage progressif du personnel sous véritable statut, le métier devrait toutefois attirer de nouveaux candidats à l’accueil.