Wavre: le quartier Champ Ste-Anne, 670 logements et un risque accru de bouchons

Il aura fallu 20 ans d'attente pour voir le projet wavrien "Champ Sainte-Anne" prendre son envol. Après plusieurs retards dus notamment aux recours de riverains inquiets, un compromis a finalement été accepté entre les différents acteurs concernés, promoteur, riverains et collège, principalement. Un immeuble à appartements, dont la construction a été entamée en 2015, est terminé, le long de la chaussée de Bruxelles. Mais la première phase du chantier principal vient d'être inaugurée, dans le coeur du quartier, entre le Golf de la Bawette et le Bois de Beumont. Une première phase qui comportera 3 immeubles à appartements (de 17 unités chacun) et 42 maisons unifamiliales. Les deux autres phases du projet suivront et devraient être finalisées à l'horizon 2026.

"Cette nouvelle offre contribue à répondre à la demande importante de logements en Brabant wallon et dans la ville de Wavre, notamment", souligne la bourgmestre faisant fonction, Françoise Pigeolet. "La population wavrienne approche les 35.000 personnes aujourd'hui. Elle devrait avoisiner les 40.000 personnes, en 2035. D'où l'importance d'un contrat permettant de maîtriser le développement territorial, pour conserver une bonne qualité de vie".

Craintes des riverains

Si des riverains comprennent l'importance de pouvoir offrir de nouveaux logements à des candidats acquéreurs en Brabant wallon, ils redoutent cependant certains désagréments. Principalement en termes de nuisances sonores et de risque accru de bouchons dans les environs. Le collège assure avoir pris cette donnée en considération. Mais les solutions aux nombreux problèmes de mobilité dans la capitale brabançonne wallonne risquent de prendre beaucoup de temps. Sans parler des coûts liés à cette problématique.

Quant au promoteur privé, il insiste sur le respect d'un cadre de vie verdoyant. "Nous voulons conserver des espaces verts, aménager une pièce d'eau et créer un cadre de vie agréable sur ce site de 35 ha (l'équivalent de 50 terrains de football)", affirme Corine Buffoni, représentante du constructeur. "Nous offrons différentes surfaces de logement, pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres. Le projet se veut convivial et accessible. Mais il est vrai que l'enjeu mobilité est important".