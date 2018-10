Wavre: le MR perd sa majorité absolue, recomptage toujours en cours

Les résultats définitifs du scrutin pour Wavre risquent de mettre encore plusieurs heures pour arriver, à la suite d'un problème informatique. Une situation qui survient alors que le comptage était pratiquement terminé et que les résultats de sept bureaux sur onze avaient été enregistré.

Les plombs ont sauté dans le local et deux ordinateurs ont planté, deux clés USB souffrant de cette coupure de courant. Certaines données ont été irrémédiablement perdues et il faudra recompter une partie des bulletins.

Les assesseurs ont été renvoyés chez eux, et c'est le personnel communal qui a été appelé en renfort pour procéder à ce recomptage.

Le MR perd sa majorité absolue

Parmi les votes comptés avant ce couac, une tendance se confirmait. La liste du bourgmestre (MR) était en nette diminution. A 03h00, le recomptage est toujours en cours : 9 bureaux sur 11 sont dépouillés. Avec un dépouillement à 81.82%, la LB n'affiche plus que 40.63% des voix ! La liste emmenée par la bourgmestre sortante Françoise Pigeolet semble donc perdre la majorité absolue.

Grand gagnant des élections à Wavre, si les résultats se confirment, sera la liste Ecolo (comme un peu partout en Brabant wallon). Les Verts auraient 8 élus au conseil communal. Ils gagnent 4 sièges, avec plus de 22%. Le PS et le CH+ (tendance cdH) sont en légère baisse. Les socialistes perdent 1 siège (3 élus) et les humanistes conservent leurs 3 strapontins. Enfin, avec 7%, DéFI ferait son entrée au conseil communal.