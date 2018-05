Wavre: le dépôt alimentant les magasins Heytens de 4 pays est bloqué par un mouvement de grève

Le dépôt de marchandises des magasins Heytens, à Wavre, est bloqué par un mouvement de grève, ce mardi...

Ce dépôt de stores, rideaux et autres décorations de fenêtres alimente tous les magasins Heytens de Belgique, de France, du Luxembourg et de Suisse. Si le mouvement de grogne se poursuit, à Wavre, l'approvisionnement des points de vente ne sera plus assuré. Plusieurs camions n'ont pas pu assurer leurs livraisons, ce mardi. Et si le blocage persiste, les clients de plusieurs points de vente pourraient recevoir leurs commandes avec un certain retard.

Une rencontre direction-syndicats est prévue cet après-midi, à 15H. Mais la réunion s'annonce tendue. Car le climat est électrique depuis plusieurs mois.

A l'origine du conflit: le recours de plus en plus fréquent à de la sous-traitance, à des franchisés; et une réduction du volume de l'emploi. On serait passé de 260 à 100 personnes. Vendredi, un responsable du dépôt de Wavre a été licencié sur le champ... la goutte d'eau qui a fait déborder le vase! Le personnel est inquiet pour son avenir et réclame un dialogue social franc et transparent.