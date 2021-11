Wavre : la Ville vend le champ de la Bawette pour 13 millions afin de renflouer ses caisses

En vue de préparer son budget pour l’an prochain, la Ville de Wavre racle les fonds de tiroir… Comme partout (ou presque), la taxe déchets va augmenter. Et il va falloir alléger la douloureuse. Mais les autorités locales ont aussi trouvé une autre façon de faire rentrer de l’argent : la Ville vend des terrains idéalement situés, en bordure du zoning Nord.

Un "one shot", mais qui va rapporter gros…

Près de 13 millions, voilà la somme qui tombera bientôt dans l’escarcelle de la ville ! Et qui arrivent à point nommé, on l’a dit, puisque nous sommes à la veille de l’exercice budgétaire.

D’où provient l’argent ?

C’est le résultat de la vente du champ de la Bawette. En tout : 17 hectares situés entre le golf du même nom et l’entreprise GSK. Des terrains que la Ville a acquis en 2008 avec l’intention de les valoriser au mieux, le moment venu.

L’acquéreur a été désigné avant-hier soir par le conseil communal, ce sera donc l’inBW, le partenaire historique de la ville dans la construction du zoning nord. Mais l’inBW n’exploitera pas elle-même la zone, elle s’apprête à la revendre à un développeur. A charge pour lui de respecter le cahier des charges de la ville.

La zone sera partagée entre une zone de services et une zone d’entreprises dont on connaît déjà partiellement le profil : on devrait y trouver des entreprises actives dans le high-tech, de la biotech, le digital ainsi que de l’artisanat et des petites productions. Le tout, au cœur d’espaces verts importants et en favorisant la mobilité douce.

Les différents développeurs intéressés devaient remettre leur offre à l’inBW ce jeudi midi.