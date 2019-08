Wavre : la société qui organise la tournée Air Games en plein boom économique

La success story des Air Games à Wavre: reportage audio - 14/08/2019 Vous connaissez peut-être l'émission "Ninja Warrior" qui filme des athlètes sur des parcours d'obstacles. Une entreprise de Wavre en a fait son métier. Elle organise notamment la "Sand Race" à Mont-Saint-Guibert et la tournée estivale "Air Games". Le chiffre d'affaires étaient de 300 mille euros en 2017. Il devrait être de 3 millions d'euros pour cette année. Une croissance exponentielle. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent au sein d'une société où la moyenne d'âge est très jeune et où les réseaux sociaux sont largement utilisés. Après Bruxelles, Mons et Hélécine, la tournée "Air Games" s'arrête ce dimanche à Louvain-la-Neuve. Le parcours de 5km parsemé d'obstacles gonflables plaît de plus en plus. 30.000 Belges avaient été conquis durant l'été 2018. La société qui organise est basée à Wavre et le montage des structures qui atteingent parfois 15 mètres de hauteur débutera ce vendredi dans la cité universitaire.