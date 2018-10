Wavre: la majorité absolue du MR en ballotage

Perturbé par des problèmes informatiques, le dépouillement est encore en cours à Wavre. Sur 7 bureaux dépouillés sur 11, une tendance se confirme. La liste du bourgmestre (MR) est en nette diminution. La majorité absolue de la liste emmenée par Françoise Pigeolet ne tient plus qu'à un seul siège.

Grand gagnant des élections à Wavre, si les résultats se confirment, c'est la liste Ecolo (comme un peu partout en Brabant wallon). Les Verts auraient 8 élus au conseil communal. Ils gagnent 4 sièges, avec plus de 22%. Le PS et le CH+ (tendance cdH) sont en légère baisse. Les socialistes perdent 1 siège (3 élus) et les humanistes conservent leurs 3 strapontins. Enfin, avec 7%, DéFI ferait son entrée au conseil communal.