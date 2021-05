Wavre: la formation d'agent de sécurité a le vent en poupe

Il est vrai que la crise sanitaire a apporté un nouveau souffle à ce métier et les sociétés de gardiennage recrutent et forment du personnel notamment à Wavre. L’engouement pour ce métier touche aussi l’enseignement puisque l’athénée de Rixensart-Wavre souhaite ouvrir l’an prochain une 7e année technique en sécurité.

Un cours de secourisme donné aux élèves durant la formation en agent de sécurité - © rtbf.be

Des cours ciblés

Durant la formation d’agent de sécurité, les élèves suivent un cours de secourisme. Car apprendre à réanimer une personne inconsciente, fait aussi partie des compétences d’un bon agent de gardiennage.

"Le gardiennage ce n’est pas juste avoir des gros bras et faire peur aux autres, explique Bat-Orgil qui suit la formation depuis plus d’un mois. C’est pouvoir dialoguer avec les personnes, désamorcer les problèmes et être là en cas de besoin".

Après des débuts dans l’informatique, le jeune homme se réoriente. C’est un ami qui l’a convaincu. Après avoir suivi la même formation, il a trouvé directement du travail.

Bart-Orgil : "Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Depuis le Covid, il y a beaucoup de création d’emplois. Notamment pour la surveillance des zones de vaccination".

Centres de vaccination et de dépistages, mais aussi hôpitaux et sites pharmaceutiques seraient devenus de gros consommateurs de gardiennage. Comme l’explique Julie Bada, directrice adjointe du centre Fact Training. "Ce sont des secteurs et des milieux qui se sont rendu compte qu’avoir un agent de gardiennage et une équipe pour entourer était vraiment un besoin qui, pour moi, va perdurer dans le temps".

Chez Fact Training, on a déjà formé plus de 400 agents de sécurité depuis le début de l’année civile. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes et qui pourraient encore grimper avec la reprise de l’événementiel.