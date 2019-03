Wavre: l'appel à l'aide lancé par la Justice de Paix partiellement entendu

A Wavre, la Justice de Paix n'est plus joignable par téléphone que le jeudi matin. Le reste du temps, les services travaillent à bureaux fermés pour se concentrer sur les audiences et ne pas accumuler encore un peu plus du retard dans le traitement des dossiers.

Depuis longtemps, la Justice de Paix wavrienne se plaint d'un manque de personnel. Marc Nicaise, le président des juges de Paix du Brabant wallon, avait d'ailleurs fait une sortie au début du mois de mars, en annonçant de nouvelles mesures.

"Concrètement, la justice de Paix de Wavre 1 (ndlr: il y a deux cantons à Wavre) continuera de toute façon à fonctionner mais elle travaillera désormais à bureaux fermés. Elle ne sera plus accessible au public que par courrier postal ou électronique. Une permanence téléphonique sera assurée mais uniquement le jeudi matin, jour d'audiences publiques".

Appel visiblement entendu par le ministre qui annonce le recrutement de trois greffiers. Une nouvelle que Marc Nicaise avec prudence.

"Ce n'est pas suffisant ! En l'état actuel des choses, c'est-à-dire en fonction du nombre de personnes présentes sur le terrain (soit 67% de greffiers)… engager trois personnes permettra d'arriver à un taux d'occupation de 82%. Ce qui restera donc relativement compliqué. A très court terme, il n'y aura donc aucune modification par rapport aux mesures que j'ai pu prendre. Cela me paraît assez évident. D'autant plus que – même s'il y a une procédure qui est lancée pour le recrutement de trois greffiers – nous n'avons aucune idée du jour où cette procédure aboutira ! En interne, nous faisons le nécessaire pour le recrutement, en suivant les procédures. Restera encore à attendre la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux de nomination. Et en cette période d'affaires courantes, je n'ai aucune certitude quant au jour où nous aurons la possibilité de pouvoir le lire au Moniteur belge."