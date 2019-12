Wavre : hausse des impôts et budget au menu d'un conseil communal où l'opposition n'a pas parlé d'une seule voix

Nous vous l'annoncions la semaine dernière, les impôts vont augmenter à Wavre. En 2020, les centimes communaux additionnels au précompte immobilier passeront de 1400 à 1680, ce qui représente une hausse de 35 euros par tranche de 1.000 euros du revenu cadastral indexé. L’impôt des personnes physiques (IPP) passera de son côté de 6 à 6,8%.

Réactions différentes dans les trois partis d'opposition

Qu'on parle d'ajustement budgétaire après 12 ans du côté de la majorité ou d'augmentation des taxes du côté de l'opposition, c'est un fait : les Wavriens payeront plus d'impôts. Le budget 2020 et la hausse des taxes locales ont été approuvés hier soir en conseil communal. Du côté de l'opposition, le cdH a voté contre, le parti amarante pour et Ecolo se situe entre les deux.

Seul parti d'opposition à soutenir la majorité, DéFI (2 conseillers communaux). Le groupe a voté à contrecœur pour l'augmentation des impôts. "Malheureusement, le citoyen wavrien va devoir mettre un peu la main à la poche", explique Luc D'Hondt. "Nous ne pouvons pas ne pas accepter ce budget parce que il va dans l'engagement de la Déclaration de politique communale qui avait été pris et que nous avions soutenu".

Le cdH de son côté a voté contre le budget et l'augmentation des impôts. Les humanistes reconnaissent que les charges communales augmentent et que le budget du CPAS explose. Mais pour Benoît Thoreau, les autorités communales ont commis des erreurs notamment dans la gestion du Hall culturel polyvalent. "Le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir le payer. Et il va falloir surtout payer les charges de fonctionnement de ce bâtiment. Cela représente actuellement 1,4 millions d'euros. D'où l'augmentation de la fiscalité", conclut l'humaniste.

Enfin du côté d'Ecolo, les Verts sont pour l'augmentation du précompte immobilier, se sont abstenus pour l'impôt des personnes physiques et ont voté contre le budget. "Pour avoir une fiscalité un peu correcte, il faut légèrement augmenter les impôts", explique Christophe Lejeune, chef de groupe. "Pour l'instant, les enjeux sont environnementaux et surtout à Wavre de mobilité. Et dans le budget, on ne voit rien de tout cela".

Le budget a finalement été approuvé tout comme la hausse des impôts.