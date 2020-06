Nouvelles configurations

Wavre: faute de spectacle la Sucrerie doit s'adapter - © Tous droits réservés

"Nous avons imaginé toutes sortes de configurations que nous pouvons mettre à disposition d’entreprises pour des conseils d’administration, des assemblées générales, de grosses réunions", poursuit le directeur.

Les capacités des différentes salles sont donc ramenées de 20 à maximum 150 personnes. Une adaptation indispensable pour la survie du lieu.

"Nous sommes une entreprise, nous devons faire des affaires pour traverser cette crise. Nous avons aussi une dizaine de membres du personnel qui n’attendent qu’une chose : pouvoir travailler", souligne Patrick de Longrée.

"Soit on s’adapte, soit on coule. Mais avec le soutien de la ville de Wavre et de la province du Brabant wallon, nous avons les reins suffisamment solides mais je pense qu’on doit rester actif et réactif et c’est ce que nous avons voulu faire en ne fermant pas nos portes jusqu’à la fin de l’été" conclut le patron de la Sucrerie.