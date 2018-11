Wavre expose des jouets de la Grande Guerre

Une exposition de jouets peu banale est visible jusqu'au 10 avril prochain, à Wavre. L'Espace d'accueil de Tourisme de Wavre, dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville, a sélectionné une série de jouets belges de la Grande Guerre, la guerre 14-18, dont on vient de commémorer l'armistice, ce dimanche 11 novembre.

100 ans après la fin du conflit, l'heure est à la sensibilisation des plus jeunes, pour éviter la répétition de l'horreur. L'exposition "Jouets belges de la Grande Guerre" constitue aussi une vitrine des jouets artisanaux fabriqués pendant le conflit. "C'est une page d'histoire peu connue de cette époque", explique Josette Champt, directrice du service Tourisme de Wavre. "Nous allons aussi travailler avec les écoles. Ces jouets suscitent un questionnement chez les enfants. Ils éveillent la curiosité. Les enfants pourront apprendre ce qu'est la guerre, mais de manière plus douce grâce aux jouets et aux jeux".

Les jouets du front

Ces jouets centenaires sont non seulement de véritables créations artisanales. Ils sont aussi emprunts de vécu. Les petits soldats en bois et autres jeux de combat ont été fabriqués par des soldats revenus du front. "Ces militaires de 14-18 étaient remis au travail, avec une idée d'espoir et de vie, après avoir côtoyé la mort", explique Josette Champt. "Les jouets étaient fabriqués dans des manufactures belges. Ils étaient vendus au profit des orphelins et des veuves de guerre".

Des jouets témoins de l'histoire. Un outil pédagogique dans l'espoir d'éviter la répétition de l'horreur.