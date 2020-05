Wavre et Rixensart : la casse sociale chez GSK pourrait être moins importante que prévu

En février dernier, le groupe pharmaceutique GSK annonçait un vaste plan de restructuration touchant ses deux sites belges de Wavre et Rixensart. Il était alors question d’une suppression de 720 emplois, 595 cadres et 125 employés. Syndicats et direction se sont revus ces derniers mercredis en conseil d’entreprise, dans le cadre de la procédure Renault. Et la direction est arrivée avec le résultat de calculs qu’elle a effectués pour tenter de limiter le nombre de postes supprimés.

Ce 22 avril, elle annonçait pouvoir réduire celui-ci à 699. Cette semaine, elle a proposé une solution qui permettrait de sauver 87 emplois de cadres supplémentaires : "Nous avons analysé la possibilité de mettre des personnes internes à l’entreprise et impactées par ce plan à des postes aujourd’hui occupés par des externes", précise la porte-parole de GSK, Elisabeth Van Damme. La facture sociale pourrait donc au total s’alléger d’une centaine d’emplois dans différents départements. "Mais ce n’est pas une certitude", ajoute d’emblée Elisabeth Van Damme.

Côté syndical, cette annonce est accueillie de manière positive. "On voit qu’il y a une volonté de trouver des solutions", avance Michel Debond, délégué principal CSC. Avec la levée partielle du confinement, les différentes parties sont amenées à se revoir en concertation tous les mercredis.