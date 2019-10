Wavre : des recours devant le Conseil d'Etat après l'octroi du permis pour le contournement Nord

C’est un dossier qui a près de 40 ans ! Il concerne le projet routier de contournement Nord de Wavre, cher à la majorité locale. Un dossier qui n’est toutefois pas sur le point d’aboutir.

Malgré un récent recours administratif de la commune voisine de Grez-Doiceau, un permis vient d’être octroyé pour ce projet censé améliorer, selon ses défenseurs, l’accès au zoning Nord ; mais aussi sécuriser les sorties parfois très encombrées de l’E411, à hauteur de la capitale du Brabant wallon.

C’est le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, qui a finalement donné son feu vert à ce permis qui concerne notamment quelques milliers de travailleurs de GSK.

Contourner le permis

Néanmoins, le projet est encore loin de pouvoir aboutir. Ses opposants, dont 12 associations, vont introduire un recours devant le Conseil d’Etat et rappellent qu’il existe des alternatives tant pour le nord de Wavre que pour le centre-ville. De son côté, le prochain conseil communal de Grez-Doiceau devra bientôt se prononcer sur l'opportunité d'emboîter le pas devant la haute juridiction.

Par ailleurs, l’octroi du permis n’entraînera pas nécessairement la budgétisation des travaux. Selon Philippe Henry, ministre wallon de la mobilité, Willy Borsus a délivré le permis. "Mais cela ne veut pas dire que j’approuverai les budgets nécessaires à la concrétisation du chantier", souligne Philippe Henry. Et le ministre Ecolo d’ajouter que le gouvernement wallon, dans son ensemble, devra se prononcer sur les suites à donner au dossier. D’aucuns s’interrogent sur ce qui ressemble un peu à un manque de coordination et de dialogue au sein de l’exécutif wallon.



En attendant, une douzaine d’associations maintiennent la pression. Prochaine action programmée à Wavre : une grande chaîne humaine le 13 octobre, pour (re) dire non au contournement !