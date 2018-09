Wavre: dans les cartons du premier "budget citoyen", un projet d'espace de loisirs

Un budget de 50.000 euros a été débloqué mais aucun autre détail n’est encore connu. Et pour cause : la conception et la mise en œuvre du projet sont laissées entièrement aux Wavriens. Ce premier "budget citoyen" est un test que la Ville espère réitérer à l’avenir, si le succès est au rendez-vous.

Plus de participation citoyenne, c’était l’un des engagements de la majorité sortante à Wavre. L’autorité communale avait donc à cœur de mettre en route cette initiative avant les élections d’octobre.

Pour cadrer cette première expérience de "budget participatif", un thème spécifique a été proposé : les plaines de jeux. Et, selon Sophie Chavée, responsable communication de la Ville, les Wavriens ont répondu présents.

"De la fin juin à la mi-août, les citoyens qui le souhaitaient ont été invités à proposer des idées d'aires de jeux. 21 projets ont été soumis et trois sélectionnés. A partir d'aujourd'hui, ils seront soumis au vote citoyen."

Il s’agit d’une plaine accessible aux PMR, d’un parcours santé dédié aux enfants au bois de Beumont et d’une aire de jeux dans le quartier des 4 Sapins.

Le comité qui a choisi les trois finalistes est composé d’élus locaux de tous les partis mais surtout de citoyens volontaires tirés au sort. C’était le cas de Christelle, qui nous explique comment les projets ont été retenus. "Est-ce que les projets toucheront tous les publics ? C'était là un des premiers critères. On a aussi tenu compte des projets déjà en cours à la Ville pour ne pas être redondant."

Autre particularité de l’initiative : tous les échanges se font via la plateforme Fluicity. L’occasion pour la Ville de mettre en valeur ce nouvel outil connecté. Il a pour but d’aider le dialogue entre pouvoirs locaux et citoyens.

Alors, succès populaire pour la démocratie participative à Wavre ? Réponse à la clôture des votes, le 30 septembre.