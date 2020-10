Wavre : cours en classe suspendus en secondaire à l'institut de la Providence

L’établissement l’a annoncé aux parents des 960 élèves ce vendredi dans un courrier. Il adapte son enseignement en secondaire à partir de lundi. Les cours en présentiel sont suspendus pour être remplacés par des cours à distance jusqu’aux vacances de Toussaint.

"Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qu’on prend pour deux raisons," justifie Pascale Maljean, la directrice. "D’une part à cause d’un taux d’absentéisme qui augmente de manière exponentielle, puisque ce vendredi, nous avions 30 membres du personnel absents sur 120. Ce qui fait que nous ne savons plus offrir à la majorité de nos élèves un nombre de cours raisonnable. La mission pédagogique n’est plus remplie, nos élèves vivent dans un horaire "gruyère". Avec ce système de cours à distance, nous pourrons travailler de manière plus efficace. Autre élément, vu l’absentéisme et les aménagements d’horaires des derniers jours, nous ne maîtrisons plus les allers et venues de nos élèves. Nous ne savons plus dire où se trouvent nos élèves à chaque instant. Ce qui pose un problème de sécurité.

Cours à distance, pas vacances

Certains cours et exercices ont pu être distribués en version papier ces dernières heures en classe avant le week-end. Dès lundi, les professeurs travailleront depuis chez eux, via une plateforme numérique. L’école elle restera ouverte.

"Nous sommes là pour encadrer les élèves qui ne pourraient pas être gardés chez eux ou qui ont des difficultés à utiliser la plateforme numérique. Nous accompagnerons tous nos élèves," rassure la directrice.