Wavre: c'était un champ hier, c'est devenu une vigne ce matin...

"Je trouve ça génial qu’un fermier nous dise : "Vous avez un pépin, des pieds de vigne à planter… On vous prête 30 ares, plantez-les là et amusez-vous !" Alors, oui – forcément ! – les trois ou quatre vaches ont perdu 30 ares sur leur prairie d’1,6 hectare. Mais elles ne sont pas encore plaintes… Et puis, les fermiers se sont également inscrits dans l’asbl. Et ils nous facilitent le boulot. Par exemple, en nous amenant un réservoir d’eau de 1000 litres, pour arroser les pieds. Il y a une chouette entente, c’est super ! Et, au final, je me dis que c’est peut-être même mieux que cela se fasse ici… Ceux qui habitent le quartier des "4 sapins" et qui veulent participer au projet, sont les bienvenus ! Et ceux que ça n’intéressait pas, du coup, n’ont pas de vignoble à côté de chez eux. Tout le monde est content !"